Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, zog am Vortag zunächst weiter kräftig an. In Folge kam der Titel aber wieder zurück und ging fast am Tagestief aus dem Handel. Per Handelsschluss stand ein mageres Plus von 0,20% auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...