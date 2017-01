Trump will Autobauer dazu zwingen, Autos für den US-Markt nicht mehr in Mexiko zu bauen. Ansonsten müssten diese eine hohe Grenzsteuer zahlen. Der südkoreanische Hersteller Kia will sich dagegen wappnen.

Der südkoreanische Autohersteller Kia wappnet sich gegen die protektionistische Ausrichtung der USA unter deren Präsidenten Donald Trump. Die neue US-Regierung sorge für viel Verunsicherung, sagte Kia-Finanzchef Han Chun Soo am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Der Konzern verfolge den politischen Kurs der USA genau. ...

