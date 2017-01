Um 10: DAX kennt kein Halten mehr - Trump-Rally wieder intakt

Am deutschen Aktienmarkt entlädt sich gerade überschüssiger Kaufdruck, der sich im Verlauf des vergangenen Jahres aufgestaut hat. Die Gründe sind die gleichen und keinesfalls neu: Ein schwacher Euro, der ein Geschenk für den deutschen Export darstellt, niedrige Zinsen, die dem Bundeshaushalt eine schwarze Null bescheren und ein auf Hochtouren laufender deutscher Export, der Handelsüberschüsse generiert und damit für Wachstum sorgt.

Negative Zinsen werden nun auch für die deutschen Sparer zunehmend Realität, die auf der anderen Seite einen Aktienmarkt vorfinden, der sich mit großen Sprüngen in Richtung Rekordhoch bewegt. Die laufende Rally an der Frankfurter Börse motiviert viele zum Einstieg. Der eine oder andere erhofft sich nach dem Wahlsieg Trumps auch hierzulande einen ähnlich wachstumsfreundlichen Schwenk in der Politik vor den Bundestagswahlen. Viele setzen im Geheimen darauf, das der neue US-Präsident ein Weckruf für die deutsche Politik in diese Richtung gewesen sein könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...