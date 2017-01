Der Telekomausrüster Ericsson kämpft weiter mit Gegenwind: Zum Jahresende verzeichnete das Unternehmen Verluste. Ericsson kämpft schon länger mit einer schlechten Auftragslage.

Ein anhaltender Umsatzschwund hat den schwedischen Telekom-Ausrüster Ericsson zum Jahresende überraschend in die Verlustzone gedrückt. Operativ fiel im vierten Quartal ein Fehlbetrag von umgerechnet rund 31,5 Millionen Euro an nach einem Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro vor einem Jahr, wie der Weltmarktführer am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz ...

