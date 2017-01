Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist klar höher in den Handel gestartet und der SMI liegt nur noch wenige Punkte vom 52-Wochenhoch entfernt. Dabei steht vor allem Actelion nach dem Kauf-Angebot durch die amerikanische Johnson&Johnson im Fokus. Aber auch die Vorgaben aus Übersee treiben den SMI weiter an. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Vortag bereits im frühen Handel die Marke von 20'000 Punkten überschritten und bis Handelsende nochmals deutlich zugelegt.

Auch die Börsen in Asien schlossen sich dem positiven Trend an. Die Investoren setzten auf eine Fortsetzung der Trump-Rally, welche die Märkte nach der Wahl des neuen US-Präsidenten seit Anfang November kräftig angetrieben hatte, heisst es am Markt. Die Aussicht auf Deregulierung in der Wirtschaft allgemein und in der Finanzbranche im Speziellen treiben die Aktienkurse. Am Vortag hatte der neue Präsident sein Vorhaben einer Mauer zu Mexiko aufgegleist.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.30 Uhr 0,85% höher bei 8'458,85 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 1,17% auf 1'355,71 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,77% auf 9'227,37 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 20 im Plus und zehn im Minus.

Actelion notieren nach dem 30-Mrd-USD-Gebot von J&J 20% höher auf 273,80 CHF. Der US-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...