FrankfurtDüsseldorf - Zum Jahresbeginn 2017 ist dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern der überzeugende Sprung auf ein neues Jahreshoch gelungen, was den Weg für weitere Kursgewinne freimacht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mit einem Aufwärtsgap (11.596 zu 11.669 Punkte) sei die Schiebzone der letzten Wochen, die auf der Oberseite durch die jüngsten Verlaufshochs bei 11.645/92 Punkten begrenzt worden sei, nach oben aufgelöst worden, was dem Ausbruch zusätzlichen Nachdruck verleihe.

