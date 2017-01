Man wartet gespannt auf erste Zahlen zum vierten Quartal, aber noch ist diese Orientierung, wie sich die Lage bei Daimler aktuell darstellt, nicht greifbar. Die Anleger sind auf das grundsätzliche Umfeld angewiesen, in dem sich die Autobranche bewegt, blicken in die USA, nach Asien, auf die Euro/Dollar-Relation und aktuelle Wirtschaftsdaten, um die entscheidenden Elemente abwägen zu können:

Bleibt das Wachstum stark genug, um die Absatzzahlen bei Daimler zu fördern? Werden unseren Autobauern in den USA in Zukunft wirklich Knüppel zwischen die Beine geworfen? Kommt es zu einer den Export behindernden Aufwärtswende beim Euro oder nicht? Offene Fragen, die aber momentan von relativ vielen Investoren negativ gesehen werden, denn Daimler hat, auf drei Monate gesehen, den DAX nicht schlagen können und hängt jetzt an einem kurzfristigen Widerstand ...

