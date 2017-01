Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Beiersdorf-Aktie (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) eine 5% Aktienanleihe Classic 2018/01 (ISIN DE000DGQ90X5/ WKN DGQ90X) mit dem Basiswert Beiersdorf vor.Trotz schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern und eines stärkeren Wettbewerbs habe Beiersdorf seinen profitablen Wachstumskurs 2016 fortgesetzt. Nach vorläufigen Zahlen habe der Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,0% auf 6.752 Mio. Euro zugelegt (2015: 6.686 Mio. Euro). Das organische Umsatzwachstum habe bei 3,2% gelegen und sei von beiden Unternehmensbereichen (Consumer, tesa) getragen worden. Im Bereich Consumer habe Beiersdorf in allen Regionen organische Umsatzzuwächse erzielt, zu denen vor allem die Kernmarken NIVEA, Eucerin und La Prairie beigetragen hätten. Im Bereich tesa habe sich die Umsatzentwicklung im Jahresverlauf verbessert und in ein starkes viertes Quartal gemündet. Der Zuwachs sei vor allem auf das Industriegeschäft sowie das Geschäft mit den Endverbrauchern zurückzuführen.

