BERLIN (Dow Jones)--Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat davor gewarnt, im Wahlkampf große Versprechen für niedrigere Steuern oder Sozialabgaben zu machen. "Da passiert doch nur, dass man sie nach der Wahl wieder einsammeln muss", sagte Gabriel am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts im Bundestag. Am morgigen Freitag wird er Frank-Walter Steinmeier (SPD) an der Spitze des Auswärtigen Amtes ablösen.

Gebrochene Wahlversprechen seien kleine Verbrechen an der Demokratie, warnte der Noch-SPD-Chef. Die Bürger ließen sich nicht kaufen. CDU und CSU wollen im Wahlkampf mit Steuersenkungen überzeugen, während die Sozialdemokraten auf Entlastungen bei den Sozialabgaben schielen. Für beides sieht Gabriel keinen ausreichenden Spielraum im Haushalt.

Nach drei Jahren an der Spitze des Wirtschaftsressorts zog er eine positive Bilanz für sich und die gesamte Arbeit der Bundesregierung. "Wir haben im Bundestag und in der Bundesregierung gute Weichenstellungen vorgenommen." Die Bilanz sei "durchaus exzellent". Der Minister zählte zu den Erfolgen von Schwarz-Rot die Rekordbeschäftigung von 43 Millionen Menschen, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung und steigende Einkommen bei den Beschäftigten. Im Vergleich zum Amtsantritt der Großen Koalition stehen laut Gabriel heute 1 Millionen Menschen mehr in Lohn und Brot. Für das angebrochene Jahr prognostiziert die Bundesregierung ein Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent.

Zu Beginn der Sitzung lobte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) ihn ausdrücklich für seine Entscheidung, die Kanzlerkandidatur Martin Schulz zu überlassen. "Das kann Ihnen nicht leicht gefallen sein. Ich möchte Ihnen ausdrücklich zu der Souveränität gratulieren, mit der Sie sie getroffen haben", meinte Lammert. Das verdiene Respekt.

Auf Gabriels Posten wird am Freitag die bisherige Wirtschaftsstaatssekretärin Brigitte Zypries (SPD) rücken. Frank-Walter Steinmeier (SPD) soll am 12. Februar zum nächsten Bundespräsidenten gewählt werden.

