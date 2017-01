ProSieben sprengt seine Ketten: Raus aus dem Abwärtstrend. Rauf auf die 200-Tage-Linie. Jetzt ist der Weg nach oben frei. Mit einem Mini Future Long kann sich bei einer steigenden ProSiebenSat1-Aktie bereits auf nächste Sicht eine Trend-Chance von 125 Prozent ergeben. Im Update: Infineon.

Analysten äußerten sich zuletzt in der Mehrheit positiv zur Aktie von ProSiebenSat1. Die britische Investmentbank Barclays hob erst gestern die Aktie auf Übergewichten und ihr Kursziel von 42,50 auf 45 Euro an. Dabei verwies die Branchenstudie auf einen stabilen deutschen Fernsehmarkt und aussichtsreiche digitale Aktivitäten des breit aufgestellten Medienkonzerns. 2016 entwickelte sich die Aktie unterdurchschnittlich und sei nun attraktiv bewertet. Auch die Deutsche Bank äußerte sich positiv über die Aktivitäten von ProSiebenSat1. Die Beteiligung von TF1 und Mediaset an ProSiebens Netzwerk Studio71 zeige, wie weit andere Medienunternehmen dem Digitalangebot der Münchner nachliefen, so deren Einschätzung. Dabei stellte die zuständige Analystin ein Kursziel von 48 Euro in Aussicht. Weitere Analysten gehen zudem davon aus, dass der Konzern 2017 von steigenden Werbeeinnahmen profitieren könnte.

ProSiebenSat.1 (Tageschart in Euro)

Charttechnisch befand sich die Aktie von ProSiebenSat1 seit Dezember 2015 im Abwärtstrend. Das ist Vergangenheit, denn gestern überwanden die ...

