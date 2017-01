Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts011/26.01.2017/10:15) - "Der Fünfkampf des Lead Managements": Unter diesem Motto steht der fünfte Lead Management Summit am 28./29. März 2017 im Würzburger Vogel Convention Center. In den fünf Disziplinen Buyer Persona, Content, Touchpoint, Nurturing und Lead Management mit Vertriebspartnern erhalten die Teilnehmer in Vorträgen und Praxiscases umfangreiche Informationen und Rüstzeug, um das Lead Management im eigenen Unternehmen strukturiert voranzutreiben. Das Programm startet am 28. März mit der Eröffnungs-Keynote "Datenhandling und Datenschutz - Fünfkampf mit besonderen Disziplinen" von Stefan C. Schicker (SKW Schwarz Rechtsanwälte). Anschließend können die Teilnehmer in einem Qualifying testen, ob sie am zweiten Tag die Basic- oder Advanced-Vorträge besuchen sollten. Den Abschluss des ersten Kongresstags bildet eine Athlete's Party. Am 29. März beginnt der eigentliche Fünfkampf für die Teilnehmer: In den Disziplinen Buyer Persona, Content, Touchpoint, Nurturing und Lead Management mit Vertriebspartnern wird jeweils ein Praxiscase aus einem B2B-Unternehmen vorgestellt sowie ein Vertiefungsvortrag in den Levels Basic und Advanced angeboten. In seiner Abschluss-Keynote "Aufgeben gilt nicht!" zeigt Zehnkämpfer und Olympia-Silbermedaillengewinner Frank Busemann den Teilnehmer, mit welchen Strategien sich Profisportler immer wieder zu Höchstleistungen motivieren und wie man diese auf den Berufsalltag übertragen kann. Der "Lead Management Summit" richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene aus Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung aber auch Projektbeauftragte aus anderen Unternehmensbereichen. Der 5. Lead Management Summit findet statt am: 28./29. März 2017 im Vogel Convention Center in Würzburg Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://www.leadmanagementsummit.com Akkreditierung für Journalisten bei: pressestelle@vogel.de "marconomy" ist die Plattform für Marketing und Kommunikation in der Wirtschaft. Das Fachmedium liefert Beispiele aus allen Kommunikationsdisziplinen, es unterstützt mit dem nötigen Know-how die Bewältigung der beruflichen Aufgaben und erklärt die fachspezifischen Einsatzmöglichkeiten moderner IT-Tools und Systeme. marconomy verschafft einen Überblick über die großen Trendthemen der Marken-, Produkt- und Vertriebskommunikation im Business-to-Business. Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.marconomy.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170126011

