FXStreet - Der EUR/USD baut seine Konsolidierungsphase am Donnerstag aus, so dass der Handel weiter in der Range von 1,0710/70 stattfindet, welche seit dem Beginn der Woche Bestand hat. Die positive Stimmung hält unter den Anlegern an, nach dem die asiatischen Aktienmärkte bereits zulegten, was sich auf die europäischen Märkte übertrug. Bereits am Mittwoch konnten neue Mehrjahreshochs erreicht werden. Die bisher eingegangenen Daten sind für den EUR unterstützend. Die GFK Verbraucherstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...