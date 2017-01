In der Gemeinde Schefflenz im baden-württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 33 Jahre alter Mann bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Obergeschoss des Gebäudes bereits in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein Nachbargebäude übergriffen. Den 33-Jährigen sowie dessen Hund konnten die Einsatzkräfte aber nur noch tot in der Wohnung auffinden. Weitere Personen befanden sich offenbar nicht im Haus, so die Beamten weiter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an.