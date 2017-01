Frankfurt - Die europäischen Aktienmärkte haben das Börsenjahr 2016 mit deutlichen Kurszuwächsen beendet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniDividendenAss -net- A (ISIN LU0186860663/ WKN A0B821).Der EURO STOXX 50 habe im Dezember 7,8 Prozent an Wert gewonnen, der marktbreite STOXX Europe 600 habe 5,7 Prozent zugelegt. Zum Beginn des Berichtszeitraums hätten sich die Aktienmärkte unter dem Eindruck des italienischen Verfassungsreferendums zunächst seitwärts bewegt. Die italienischen Wähler hätten Matteo Renzis Reformplänen eine unerwartet deutliche Abfuhr erteilt. Da die Märkte dieses Ergebnis jedoch antizipiert hätten, hätten sich die negativen Kursreaktionen in Grenzen gehalten.

