Endlich läuft es richtig rund an den Märkten. Der Dow Jones hat über der Marke von 20.000 Punkten geschlossen. Und auch der DAX befindet sich klar im Aufwind. Mittlerweile greift er die Marke von 11.800 Punkten an. "In Asien läuft es gut, in Amerika läuft es gut. Und dementsprechend läuft es auch in Europa gut", kommentiert Oswald Salcher von Flatex die aktuelle Marktlage. Außerdem geht es im Interview mit Moderator Marco Uome um die zuletzt starke Performance bei Apple und Tesla.