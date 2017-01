Das Derivate Musterdepot des Anlegermagazins DER AKTIONÄR füllt sich. In der letzten Woche sind drei neue Werte zu den vier bestehenden hinzugekommen. Einer davon ist ein Produkt auf den Best of Gold Miners-Index. Warum Thomas Bergmann hier und bei den anderen beiden Werten zugeschlagen hat, erfahren Sie in diesem Video. Das Derivate-Musterdepot verfolgt die Strategie, durch langfristige Investitionen in aussichtsreiche Anlagezertifikate sowie durch Ausnutzen kurzfristiger Trading-Chancen mit Hebelprodukten zum Erfolg zu kommen.