Klartext: Apple und Deutsche Bank

dieser Termin ist "eingelockt": Bei Apple stehen am 31. Januar bei Apple die neuen Quartalszahlen an.

Chart Apple Aktie

Dargestellt ist der Kursverlauf in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

Bei Apple ticken die Uhren gewissermaßen anders - bedeutet, das Apple-Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab. So gibt es von Apple an besagtem 31. Januar dann bereits für das "erste Quartal" des laufenden Apple Geschäftsjahres. Das bedeutet auch, dass das sehr wichtige Weihnachtsgeschäft in eben diesem "ersten Quartal" enthalten ist. Und damit ein für die Verkäufe von iPhones und iPads entscheidendes Vierteljahr. Apple bemüht sich fleißig, auch zu diversifizieren, um auch in anderen Bereichen nennenswerte Umsätze zu erzielen. Achtungserfolge gibt es da - konkret:

Apple: Die Umsätze im "App Store" sind deutlich gestiegen

So hat Apple mitgeteilt, dass die Umsätze im "App Store" weiter steigen. Passenderweise war der 1. Januar 2017 laut Apple der bisher umsatzstärkste Tag im App Store überhaupt. Der Tagesumsatz soll da rund 240 Mio. Dollar betragen haben. Da lagen wohl diverse Konsumenten verkatert auf dem Sofa und kauften im "App Store" fleißig ein. Die Einnahmen der Entwickler bezifferte Apple für 2016 mit 20 Mrd. Dollar. Dies entspricht demnach einem Anstieg von beeindruckenden 40%. Das sind beeindruckende Wachstumsraten und ein Erfolg für Apple. Nach wie vor werden es aber auch im letzten Quartal die Verkäufe von iPhones und iPads gewesen sein, die das Hauptgeschäft ausgemacht haben werden. Dann schauen wir mal, wie die Zahlen am 31.1. ausfallen werden.

Dann der Blick auf die Deutsche Bank:

Zuletzt sah es für mich gefühlt etwas so aus, als ob für die Deutsche Bank die "kleinen" Privatkunden am Heimatmarkt eher lästiges Beiwerk sind. Nach dem Motto: Viel Arbeit, kommt wenig bei rum - wir drehen lieber das große Rad. Was ja legitim ist und vielleicht ist mein wie immer höchst subjektiver und unmaßgeblicher Eindruck auch falsch. Wie dem auch sei - von Seiten der Deutschen Bank gab es am Mittwoch Neuigkeiten in Bezug auf das Privatkundengeschäft in Deutschland:

Das erste regionale Beratungszentrum soll am Monatsende starten

Demnach soll es demnächst "regionale Beratungszentren" geben. Den Anfang soll das Beratungszentrum der "Region West" in Wuppertal machen, und zwar zum Monatsende = 31. Januar 2017. Es sollen dann weitere Beratungszentren folgen, und zwar in Mannheim, München, Berlin, Essen, Hamburg und Mainz sowie Berlin/Leipzig. Die Besonderheit: Die Kunden der Deutschen Bank können in diesen Beratungszentren mit Mitarbeitern in Kontakt treten - zwar nicht persönlich, sondern via "Telefon und Videotelefon, Chat und Co-Browsing". Die Besonderheit dabei: Die Beratungszentren sollen nicht nur werktags von 8 bis 20 Uhr, sondern auch samstags von 9 bis 15 Uhr erreichbar sein. Die Deutsche Bank selbst lobt dies natürlich, "neue Maßstäbe für mehr Erreichbarkeit" etc. pp., ist klar. Man wird sehen, wie das bei den Kunden ankommen wird. Mir persönlich wäre es bei telefonischem Kontakt wohl egal, ob mein "Beratungszentrum" nun in Mainz oder Essen sitzt, solange die Person am anderen Ende der Leitung fachlich kompetent ist sowie meine Sprache spricht.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht." - Albert Einstein

