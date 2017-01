FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES JOHNSON MATTHEY WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 3380 PENCE - BARCLAYS RAISES JIMMY CHOO PRICE TARGET TO 165 (140) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1325 (1200) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 390 (465) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 345 PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 970 (870) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1650 (1500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 212 (211) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 220 (218) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1740 (1670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ESSENTRA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 450 (445) PENCE - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 330 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 1110 (1150) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES JIMMY CHOO PRICE TARGET TO 200 (155) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS ESURE GROUP PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS RELX PRICE TARGET TO 1130 (1200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MACQUARIE RAISES JUST EAT TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 610 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 340 (400) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HENDERSON GROUP TARGET TO 245 (282) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 130 (159) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 3280 (3040) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - MS CUTS ABERDEEN ASSET MANAG PRICE TARGET TO 267 (273) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MS CUTS SCHRODERS TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 3120 (3245) PENCE - MS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERW.);TARGET 1295 (1050) P. - PANMURE RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 509 (459) PENCE - 'HOLD' - PANMURE RAISES CENTAMIN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 209 (167) PENCE - PANMURE RAISES HAYNES PUBLISHING PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES RANDGOLD RESOURCES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 8309 (7291) PENCE - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (205) PENCE - 'NEUTRAL'



