Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Ausgabe 05/17, ab heute im Handel) verrät Viktoria Lauterbach den aktuellen Stand ihrer Familienplanung: "Meine Tochter hat mir kürzlich gesagt, dass es ihr Traum ist, noch eine Schwester zu bekommen. Das hat Heiner und mich nachdenklich gemacht." Schauspieler Heiner Lauterbach (63) und seine Frau Viktoria (44) haben bereits zwei gemeinsame Kinder: Tochter Maya (14) und Sohn Vito (9).



