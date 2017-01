SMA Solar Technology AG: vorläufiges Ergebnis 2016 und Prognose 2017

SMA Solar Technology AG: vorläufiges Ergebnis 2016 und Prognose 2017

26.01.2017

Niestetal 26. Januar 2017 - Die vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen der SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) für das Geschäftsjahr 2016 liegen bei einem Umsatz von ca. 940 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Abschreibung/ Amortisation, Zinsen und Steuern (EBITDA) von über 140 Mio. Euro bei einer Abschreibung/Amortisation in Höhe von ca. 75. Mio. Euro.

Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet der Vorstand insbesondere aufgrund des weiterhin hohen Preisdrucks mit einem Umsatz von 830 bis 900 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Abschreibung/Amortisation, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 70 bis 90 Mio. Euro. Die Abschreibung/Amortisation wird voraussichtlich bei 60 bis 70 Mio. Euro liegen. Der Vorstand rechnet mit einem positiven frei verfügbaren Cashflow und in Folge dessen mit einem Aufbau der Netto- Liquidität auf über 400 Mio. Euro. Produktentwicklungen und ein zusätzlichen Angebot von Dienstleistungen werden nach Schätzung des Vorstandes ab 2018 zu einer steigenden Brutto-Marge führen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die SMA Gruppe ist mit einem voraussichtlichen Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik- Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage, und bietet innovative Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen an. Sie hat ihren Hauptsitz in Niestetal bei Kassel und ist in 20 Ländern vertreten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter. SMA verfügt über eine breite Produktpalette, die weltweit den passenden Wechselrichter für alle Modultypen und Leistungsgrößen bietet: für kleine Hausdachanlagen, große Solarparks, netzgekoppelte Anlagen sowie Insel- und Hybridsysteme. Darüber hinaus bietet SMA Systemtechnik für unterschiedliche Batterietechnologien und Leistungsgrößen an und kooperiert mit namhaften Batterieherstellern sowie Unternehmen der Automobilindustrie. Die Technologie von SMA ist durch rund 900 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Das Angebot wird durch umfangreiche Serviceleistungen und die operative Betriebsführung von solaren Großkraftwerken abgerundet. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet.

