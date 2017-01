Paris - Die Rally an den US-Börsen ist am Donnerstag bei den Anlegern an den europäischen Aktienmärkten freudig aufgenommen worden. Hinzu kam eine Reihe positive Unternehmensberichte. Der Leitindex der Eurozone stieg den nunmehr dritten Tag in Folge und gewann am späten Vormittag 0,38 Prozent auf 3338,87 Punkte. Bei rund 3342 Punkten hatte der EuroStoxx 50 kurz nach Handelsstart den höchsten Stand seit Dezember 2015 erreicht.

Die erste Schritte des neuen US-Präsidenten Donald Trump in seinem Amt werden von Investoren als sehr unternehmens- und wirtschaftsfreundlich angesehen. Der Zielkonflikt zwischen Geld- und Fiskalpolitik in den Vereinigten Staaten sei zwar bereits absehbar, werde momentan aber von den Märkten ausgeblendet, hiess es.

In Paris rückte der CAC-40 um 0,37 Prozent auf 4895,92 Punkte vor. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,21 Prozent auf 7179,65 Zähler zu. Im europäischen Branchenvergleich glänzten vor allem die Pharma- und Bankenbranche mit Gewinnen von 2,02 Prozent und 1,35 Prozent, während der Rohstoffsektor das Schlusslicht war mit minus 0,63 Prozent. Die Aktien von Anglo American büssten im "Footsie" nach vorgelegten Quartalszahlen 1,18 Prozent ein. Der sich sich ...

