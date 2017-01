Die Deutsche Telekom hat sich die Bewegtbildrechte für alle Spiele der 3. Liga in der Pay-Verwertung gesichert. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Der Vertrag werde mit Beginn der Saison 2018/2019 in Kraft treten. Die Telekom werde sämtliche Partien der 3. Liga, die Aufstiegsspiele zur 3. Liga sowie ab der kommenden Saison pro Spieltag eine Begegnung der Frauen-Bundesliga live auf seinen Plattformen im Pay-Bereich übertragen, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Zudem habe die ARD das Recht erworben, mindestens zwei Drittliga-Topspiele pro Spieltag live zu übertragen, so der Verband weiter. Durch den Vertrag sei laut DFB "auch in den kommenden Jahren eine umfassende Free-TV-Berichterstattung der Spiele der 3. Liga in der 'Sportschau' sowie in den 3. Programmen der ARD gewährleistet".

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius bezeichnete die Entscheidung als "zukunftsweisenden TV-Abschluss". Über die Verteilung der TV-Gelder an die Vereine der 3. Liga sowie der Frauen-Bundesliga will der DFB in den kommenden Wochen entscheiden.