Mobility legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschonung.

Da derzeit unklar ist, wie viel Stickoxid Dieselmotoren tatsächlich

ausstossen, ersetzt die Carsharing-Anbieterin ab Frühling nach und

nach 700 Diesel- durch Benzinfahrzeuge. Sie sieht die Gesetzgebung

sowie die Hersteller in der Pflicht, möglichst rasch für Transparenz

zu sorgen.



Studien zeigen: Der grosse nachhaltige Hebel von Carsharing liegt

darin, dass die Nutzer Autos teilen anstatt selber eines zu kaufen.

Allein in der Schweiz rollen dank Mobility 30'000 Privatautos weniger

über die Strassen. Doch nicht nur das Konzept des Teilens schont die

Umwelt, sondern auch die Carsharing-Autos an sich. "Wir nehmen nur

möglichst energieeffiziente Fahrzeuge in unsere Flotte auf", erklärt

der Mobility-Kommunikationsverantwortliche Patrick Eigenmann. Umso

stossender findet es das Unternehmen, dass derzeit völlig unklar ist,

wie viel Stickoxid Dieselmotoren mit kleinem Hubraum in Realität

ausstossen. "Experten gehen von einem Vielfachen der

Herstellerangaben aus, aber leider gibt es keine verlässliche

Angaben. Deshalb entscheiden wir uns in einem ersten Schritt, in der

Kategorie Economy nach und nach 700 Dieselautos durch Benzinautos zu

ersetzen." Dies entspricht knapp einem Viertel der gesamten

Mobility-Flotte.



Das Dilemma: je mehr Benzin, desto mehr CO2



Dass Mobility den Anteil an Benzinautos erhöht, bringt die

Genossenschaft in ein Dilemma: Zwar stossen Benziner weniger

Stickoxid aus als Dieselfahrzeuge, gleichzeitig aber mehr CO2. "Für

uns wird es deshalb schwieriger, die CO2-Ziele des Bundes zu

erreichen", weiss Eigenmann. Auf Basis der heutigen Herstellerangaben

sähe sich Mobility hierzu absolut noch in der Lage, doch sobald neue

Testverfahren wie der WLTP-Test eingeführt werden, die realistischere

Werte ausweisen, "dürfte der Bund gefordert sein, seine Vorgaben nach

unten zu korrigieren", meint er. Generell begrüsst Mobility sämtliche

Massnahmen seitens Gesetzgebung und seitens Herstellern, die dazu

dienen, transparentere, realitätsnähere Emissionswerte zu eruieren.



