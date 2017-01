Die letzte Rede Sigmar Gabriels als Wirtschaftsminister ist ein Plädoyer für die liberale Demokratie. Der scheidende SPD-Chef sendet einen Appell für Fairness im Wahlkampf - und warnt vor dem Auseinanderbrechen der EU.

Einen Hauch Wehmut gestattet sich Sigmar Gabriel in seiner letzten Rede als Bundeswirtschaftsminister dann doch. "Ich gebe zu, dass es mich gerührt hat", dankt er Norbert Lammert (CDU). Der Bundestagspräsident hatte Gabriel gerade seinen "großen Respekt für die Entscheidung" gezollt, die Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz Martin Schulz zu überlassen. "Ich möchte Ihnen ausdrücklich zur Souveränität gratulieren, mit der Sie diese Entscheidung getroffen haben", lobt Lammert Gabriel, bevor der seine Abschiedsrede im Bundestag beginnt.

Doch Gabriel wäre nicht Gabriel, wenn er der Rührung wirklich Raum geben würde. "Ein wenig kann es einem auch zu denken geben, wie viel Applaus man für einen Rücktritt bekommen kann", sagt der 57-Jährige mit Spottlust im Blick: "Eine gewisse Erlösung ist auch zu spüren - auf beiden Seiten."

Auf der Tagesordnung steht an diesem Tag die alljährliche Regierungserklärung zur Lage der Wirtschaft. Die laufe so gut wie kaum je in der Nachkriegszeit, mit dem höchsten Stand an Arbeitsplätzen, 43 Millionen. Ein Land im Wohlstand zeichnet Gabriel, das jedoch vor einer großen Gefahr stehe: der des ...

