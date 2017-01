Indizes über den Wolken

Nachdem für circa 2 Wochen das Beobachten der Kurscharts der Leitindizes ungefähr so spannend war, wie dem Trocknen von Farbe an einer frisch gestrichenen Wand zuzuschauen, änderte sich dies nun seit knapp 2 Tagen deutlich.

Zunächst kletterten der S&P500- und der Nasdaq-Index in den USA auf neue Rekordhochs. Dann tat es ihnen gestern der Dow Jones-Index nach und stieg erstmals in seiner gut 120-jährigen Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten. Auch der Dax hüpfte auf ein 20-Monats-Hoch. Was die Gründe für diese plötzlichen Aktivitäten an den Aktienmärkten sind, erfahren Sie im heutigen X-perten-Video.

