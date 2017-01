Selbstfahrfunktionen für die Autos von Tesla Motors (WKN:A1CX3T) könnten durch Softwareupdates in nur drei bis sechs Monaten kommen. Das twitterte Musk am Montag. Natürlich werden diese Funktionen keine vollkommene Autonomie bereitstellen, aber diese Nachricht ist interessant, da man allgemein annahm, dass das Unternehmen länger benötigt, die neuen Selbstfahrfunktionen in ein überzeugendes Upgrade zu überführen.

Selbstfahrfunktionen aber kein vollständig autonomes Fahren

Musks Aussage zu anstehenden Features für das Upgradepaket mit dem Namen Full Self-driving Capability, kam in einer Antwort auf die Frage, wann Kunden das Add-on erwarten können, welches die Funktionen des erweiterten Autopiloten von Tesla deutlich überschreitet. Musk sagte darauf: ?3 ...

