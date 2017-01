FMW-Redaktion

Die Stimmung vor allem der Profinvestoren beim Dax ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich bullischer geworden. Lagen in der Vorwoche die Bären noch vorne, hat sich das nun deutlich geändert: die Bullen legen 9% zu auf nun 45%, während die Bären satte 12% verlieren auf nun nur noch 31% - die Bären sind also weitgehend ins Lager der Optimisten marschiert. Neutral sind nun 24%, ein Anstieg von 3% zur Vorwoche.

Die Bullen sind wieder am Drücker! Statue nahe der Wall Street in New York City. Foto: Arturo Di Modica; Foto von Andreas Horstmann/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Nicht so euphorisch dagegen die Privatanleger: hier stieg der Anteil der Bullen nur um 2% auf nun 41%, die Bären legen 1% zu auf nun 39%, das Lager der Neutralen verliert dementsprechend 3% auf nun 20%. Blickt man auf die Entwicklung des Dax vor allem gestern, scheinen also die Profis diesmal den besseren "Riecher" gehabt zu haben (das war in der Vergangenheit nicht eben immer der Fall). Mithin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...