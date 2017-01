FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich auch am Donnerstag in bester Verfassung: Nach dem Sprung am Vortag über die Marke von 11 800 Punkten bescherte die frisch entfachte Kursrally dem Dax bis zum Mittag ein Plus von 0,49 Prozent auf 11 863,70 Punkte. Ausschlaggebend war erneut starker Rückenwind von der Wall Street.

Dort hatte der wichtigste US-Börsenindex Dow Jones Industrial zur Wochenmitte dank der Hoffnungen auf eine Ankurbelung der US-Wirtschaft unter dem neuen US-Präsidenten Trump erstmals die historische Hürde von 20 000 Punkten hinter sich gelassen.

'TRUMP-RALLY WIEDER INTAKT'

"Der Dax kennt kein Halten mehr, Trump-Rally wieder intakt", titelte Jochen Stanzl von CMC Marktes. Die Hoffnung auf eine Stärkung des US-Wirtschaftswachstums durch die Trump-Administration hatte bereits die Kursrally von Anfang November bis Mitte Dezember 2016 genährt. Die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar trauen den US-Märkten derzeit zwar noch mehr Luft nach oben zu als dem Dax. Das bisherige Rekordhoch bei 12 390 Punkten aus dem April 2015 sehen sie aber durchaus als realisierbares Ziel für eine kurz- bis mittelfristige Rally im deutschen Leitindex.

Auch im breiteren deutschen Markt ging der Aufschwung am Donnerstag weiter. Auf seinem Weg von Rekord zu Rekord baute der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax bereits im frühen Handel seinen Höchststand auf 22 944 Punkte weiter aus - gegen Mittag 0,12 Prozent auf 22 872,25 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax verbuchte einen Aufschlag von 0,65 Prozent auf 1859,45 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,31 Prozent auf 3336,44 Punkte.

FMC MIT JURISTISCHEM ETAPPENSIEG - INFINEON-AKTIE AUF 15-JAHRESHOCH

Im Dax gehörten wie am Vortag die Banken zu den größten Gewinnern, Commerzbank führten den Leitindex mit rund zweieinhalb Prozent Aufschlag an. Papiere des Dialysespezialisten FMC gehörten mit einem ähnlich hohen Aufschlag ebenfalls zur Index-Spitzenliga. Die Aktien profitierten Börsianern zufolge von der Nachricht des Unternehmens, wonach ein US-Richter eine für den Konzern finanziell nachteilige neue Vorschrift bis auf Weiteres auf Eis gelegt hat.

Gute Nachrichten und optimistische Aussagen der Konkurrenten Hynix und STMicro trieben auch die Infineon -Titel an - sie landeten mit 17,245 Euro auf dem höchsten Stand seit Mitte 2002. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 1,81 Prozent auf 17,165 Euro.

ZAHLENREIGEN - SOFTWARE AG ENTTÄUSCHT IN WACHSTUMSSPARTE

Unternehmensbilanzen kamen vor allem aus den hinteren Börsenreihen, etwa von der im TecDax notierten Software AG . Deren Aktien gingen zunächst steil in einen Sinkflug, konnten zuletzt aber ihren Verlust auf ein Minus von 0,70 Prozent eindämmen. Am Markt kam vor allem nicht gut an, dass Deutschlands zweitgrößter Softwareanbieter in seiner erklärten Wachstumssparte mit Integrationssoftware die eigenen Ziele verfehlt hatte.

Aktien des Indexkollegen SMA Solar rutschten in ihrer ersten Reaktion auf die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 ins Minus. Der Solartechnik-Hersteller stellt sich wegen Preisdruck auf ein schwieriges Jahr ein.

Im SDax rückten Zooplus -Papiere dank eines starken Umsatzanstiegs im vergangenen Jahr zuletzt um rund eineinhalb Prozent vor. Der Internet-Händler für Heimtierbedarf habe 2016 die eigenen Ziele übertroffen und die Markterwartungen erfüllt, sagte ein Börsianer./tav/fbr

