Wilken auf der ITB Berlin, 8. bis 12. März 2017, Halle 6.1, Stand 117



Tourismusdestinationen sind dann besonders erfolgreich, wenn sie sich positiv von ihren Mitbewerbern abheben können. Dabei kommt es auch darauf an, eine persönliche Beziehung zum Kunden herzustellen. Dazu machen sich die Organisationen vermehrt die Instrumente der digitalen Transformation zunutze. Wie das geht, zeigt die Wilken Software Group auf der Tourismusfachmesse ITB vom 8. bis 12. März 2017 in Berlin. Im Fokus stehen Lösungen, die über eine ganz persönliche Kundenansprache eine neue Stufe der Emotionalität schaffen. "Es geht heute darum, neue Erlebnisse für jeden einzelnen Gast zu kreieren. Diese sind ein entscheidendes Mittel, die Kundennähe zu erhöhen und die Buchungszahlen zu steigern" sagt Davide Savoldelli, Geschäftsführer von Wilken in der Schweiz. Mit der Anbindung von E-Commerce-Tools, Destinations-Apps oder Social Sharing schafft die Wilken E-Marketing Suite vielfältige neue Ansätze für eine noch persönlicher profilierte Gästeansprache. "Ein besonderes Highlight ist hier, auf Basis der Kundendaten personalisierte und profilierte Videos und Angebote zusammenzustellen", so Savoldelli. Mit auf dem ITB-Stand vertreten sind deswegen Software-Partner, deren entsprechende Services in die E-Marketing-Lösung von Wilken integriert wurden und bereits erfolgreich im Einsatz sind.



Emotionalität dank neuester Technologie

Mit dem Destinationsmarketing ermöglicht Wilken den Tourismusorganisationen eine noch gezieltere Kundenansprache und rückt sie mit emotionalen Erlebnissen ins Blickfeld des Gastes. Zu den Lösungen, die Wilken in seine E-Marketing-Suite integriert hat, gehören Anwendungen, mit denen beispielsweise brachliegende Kundendaten in Kombination mit besonderen Attraktionsangeboten für das Kampagnenmangement neu genutzt werden können. Daneben wurden Destinations-Apps ins E-Marketing integriert, E-Commerce-Lösungen für Tourismusdienstleister oder Apps, mit denen Social Communitys geschaffen werden können, angebunden.



Wilken E-Marketing Suite

Die Wilken E-Marketing Suite ist eine CRM-Gesamtlösung für den Tourismus, welches hoch individuelle digitale Kommunikation nutzt, um das Service-Erlebnis vor Ort zu optimieren. Als Grundlage dafür werden Verhaltensweisen (z.B. Klicks, Bestellungen oder Anfragen) ausgewertet und daraus Interessensprofile, wie z.B. "sportinteressiert" oder "Schnäppchenjäger", abgeleitet. Die Erstellung einer Kampagne ist durch den WYSIWYG-Editor inklusive Sofortvorschau kinderleicht. Des Weiteren bietet die Wilken E-Marketing Suite für die Kernprozesse einer DMO verschiedene weitere Funktionen - hierzu gehören das integrierte Management von eingehenden E-Mails, das Validieren von postalischen Daten und ein vollständiges Prospektmanagement. Derzeit nutzen mehr als 160 Tourismusdestinationen aus Deutschland, Österreich, Slowenien und der Schweiz die Wilken E-Marketing Suite.



Kontaktdaten:

Wilken Software Group - Eberhard Macziol

Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm

Tel.: +49 731 96 50-0

presse@wilken.de - www.wilken.de



Wilken AG - Christian Strebel

Blumenaustrasse 8 - CH-9320 Arbon TG

Tel.: + 41 71 454 64 00

christian.strebel@wilken.ch - www.wilken.ch



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com



Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und grosse Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP.



Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Veranwortung für die Inhalte übernimmt. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 26, 2017 05:39 ET (10:39 GMT)