Oy-Mittelberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



PRIMAVERA LIFE bietet das beliebte Erkältungsöl Cajeput jetzt in reinster Qualität aus Wildsammlung. Das Unternehmen hatte seit Anfang 2015 kein Cajeput angeboten, weil alle am Markt verfügbaren Öle mit Benzol belastet waren. Durch die Zusammenarbeit mit einem neuen Bio-Anbaupartner in Kambodscha ist das beliebte Öl jetzt wieder den hohen Qualitätsanforderungen von PRIMAVERA LIFE entsprechend verfügbar. In Kambodscha, wo Cajeput traditionell in Wildsammlung geerntet wird, sichert dieses neue Projekt vielen Familien einen verlässlichen und zukunftsorientierten Lebensunterhalt. Seit der Gründung vor inzwischen 30 Jahren unterhält PRIMAVERA LIFE damit inzwischen 13 Bio-Anbaupartnerschaften in aller Welt. Sie erlauben dem Unternehmen die Herstellung 100 % naturreiner ätherischer Öle und zertifizierter Bio- & Naturkosmetik.



PRIMAVERA LIFE hatte Cajeput-Öl wegen Verunreinigungen mit Benzol - einer Industriechemikalie, die als Lösungsmittel eingesetzt wird und kein natürlicher Bestandteil des Öls ist - vor knapp zwei Jahren aus dem Programm genommen. Benzol wirkt nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung krebserregend und keimzellschädigend, insbesondere für Kinder.* Weil die auf dem Weltmarkt erhältlichen Öle nicht den strengen Qualitätssicherungskriterien bei PRIMAVERA entsprachen, hatte das Unternehmen das Produkt in der Folgezeit nicht geliefert.



Nachdem Cajeput insbesondere in der aromatherapeutischen Behandlung zur Gesunderhaltung von Kindern und geschwächten Menschen eine zentrale Rolle einnimmt, begann sofort die Suche nach einem neuen, qualitativ überzeugenden Lieferanten. Fündig wurde PRIMAVERA LIFE-Einkaufsleiter Gerhard Benz in Kambodscha, wo wildwachsender Cajeput traditionell von November bis April mit der Handsichel geerntet wird. PRIMAVERA besuchte die Sammler vor Ort und unterstützte den Bau einer mobilen Destille aus Edelstahl, die als Prototyp für weitere dient. Fixe Abnahmemengen, höhere Preise und verlässliche Unterstützung bei der Umstellung auf zertifiziert biologische Wildsammlung schaffen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Oberstes Ziel ist ein naturreines Produkt nach höchsten PRIMAVERA-Qualitätsstandards. Gleichzeitig trägt das Unternehmen seinem nachhaltigen Anspruch Rechnung, sozial verantwortungsvoll zu handeln. "Mit der neuen Anbaupartnerschaft in Kambodscha setzen wir unser Versprechen, alle Rohstoffe so naturnah und nachhaltig wie möglich zu beschaffen, perfekt um", so Gerhard Benz, der den Einkauf von Rohstoffen bei PRIMAVERA leitet.



"In Sachen Qualität machen wir keine Abstriche. Umso mehr freuen wir uns, dass aus dieser Kompromisslosigkeit eine neue Bio-Anbaupartnerschaft entstanden ist, durch die wir unseren Kunden gerade jetzt in der Erkältungszeit etwas ganz Besonderes bieten können", so PRIMAVERA-Mitgründerin und -eigentümerin Ute Leube.



Cajeput - besonders verträglich



Cajeput, auch Myrtenheide genannt, ist ein Baum aus der Teebaum-Familie, der in Australien, Malaysia und Kambodscha wächst. Das ätherische Öl Cajeput duftet frisch und eukalyptusartig. In der Aromatherapie wird es besonders häufig vorbeugend bei Erkältungskrankheiten, Ohrenschmerzen und Husten eingesetzt. Vor allem bei Kindern ist Cajeput sehr gut verträglich. In Kombination mit der durchblutungsfördernden Wirkung einer Massage wirkt es außerdem lindernd bei Muskel- und Gelenkschmerzen und kann die Hautpflege bei Pilzerkrankungen, Herpes und Gürtelrose wirksam unterstützen. Die PRIMAVERA Qualitätsbezeichnung "Cajeput Extra" steht für die besonders reine und damit hochwertige Beschaffenheit des Cajeputsöls aus dem neuen Bio-Anbauprojekt aus Kambodscha.



Anwendungstipp: 4-5 Tropfen ätherisches Öl Cajeput Extra in der Duftlampe sorgt für eine Reinigung der Raumluft und wirkt lindernd in der Erkältungszeit.



Alle bei PRIMAVERA verwendeten Rohstoffe durchlaufen strenge Kontrollen und können vom Ernteort und -zeitpunkt bis hin zum fertigen Produkt lückenlos nachverfolgt werden. Produziert werden sie von jetzt 13 Bio-Anbaupartnern, die PRIMAVERA zum Teil seit seiner Gründung begleitet. Die persönlich geprägte, langfristige und faire Zusammenarbeit mit Partnern aus z.B. Bhutan oder der Türkei bildet aber nicht nur die Grundlage für höchste Qualität und Reinheit der Produkte, sondern ist zugleich Herzstück der nachhaltigen Unternehmensphilosophie. Denn durch die Bio-Anbau-Partnerschaften unterstützt PRIMAVERA den Erhalt traditioneller Pflanzenarten, fördert umweltgerechte Landwirtschaft in kleinbäuerlichen Strukturen, gibt Impulse zur wirtschaftlichen Selbstbestimmung und ist Vorbild für eine respektvolle Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt.



Das Netz der Bio-Anbaupartner von PRIMAVERA LIFE reicht von Italien mit Partnern in Sizilien und Piemont über Bhutan (Lemongrass) und Korsika (Immortelle, Rosmarin, Hamameliswasser) bis nach Nepal (u.a. Citronella) und Peru (u.a. Jojoba, Eisenkraut Anden). Viele Projekte profitieren nicht nur von mehrjährigen Verträgen, Abnahmegarantien, Vorfinanzierungen, fairen Preisen und Know-how, sondern wurden auf Initiative von PRIMAVERA überhaupt erst gegründet - so wie jetzt die Cajeput-Wildsammlung in Kambodscha.



* Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung http://www.bfr.bund.de/de/a-z_index/benzol-7439.html



Erfahren Sie mehr über das Cejeput-Projekt in Kambodscha: http://ots.de/IAkZ6



Treffen Sie PRIMAVERA Life und erleben Sie unsere Produkte auf der Biofach / Vivaness 2017 vom 15. bis 18. Februar 2017 in Nürnberg. Weitere Informationen unter www.vivaness.de



UNTERNEHMEN



Für PRIMAVERA LIFE sind seit 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (= Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.



PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Inhaltsstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Inhaltsstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 12 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.



OTS: PRIMAVERA LIFE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116667 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116667.rss2



Pressekontakt: Presse PRIMAVERA LIFE GMBH Marion Keller-Hanischdörfer Tel: 08366-8988-931 Mail: marion.keller@primaveralife.com