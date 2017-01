Gold kam bei 1220 US-Dollar an einem Widerstand an. Nachdem die Notierungen in den letzten sechs Wochen vom Tief bei 1123 US-Dollar gestiegen waren, fielen sie von dort schnell wieder unter die nur für kurze Zeit überwundenen Widerstände. Ziele können sich daher auf der Short-Seite befinden.

Der Mitte Dezember begonnene Anstieg bei Gold wird derzeit von den steigenden Kursen an den Aktienmärkten ausgebremst. Bis 1220 US-Dollar stieg der Goldpreis in den letzten sechs Wochen an. Dort war allerdings Schluss, obwohl die Notierungen die vorherigen Widerstände zwischen 1200 und 1208 US-Dollar bereits überwunden hatten. Es dauerte ...

