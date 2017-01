Der Wechsel des Goldman-Sachs-Bankers Gary Cohn zum Top-Wirtschaftsberater Donald Trumps bringt ihm ein Abschiedsgeschenk von mehr als 284 Millionen Dollar. Ihm hilft dabei der hohe Aktienkurs der US-Bank.

Der Wechsel von Gary Cohn von Goldman Sachs in die Regierungsmannschaft von Donald Trump bringt ihm auf einen Schlag mehr als 284 Millionen Dollar (264,8 Millionen Euro Euro) von seinem Ex-Arbeitgeber. Diese Summe steht ihm an aufgeschobenen Boni, Aktienpaketen und anderen Investments von der Wall-Street-Bank zu. Ohne den Wechsel hätte sich die Auszahlung über Jahre verteilt.

Um einen Interessenkonflikt als Top-Wirtschaftsberater von Trump zu vermeiden, händigt die Bank ihrem Ex-Präsidenten sofort etwa 65 Millionen Dollar an Barmitteln und Aktien aus, deren Auszahlung eigentlich an ihre künftige Entwicklung gekoppelt ist. Er erhält dies zusätzlich zu den etwa 220 Millionen Dollar an Goldman-Aktien, die er bereits hält oder die ihm noch zustanden, sowie Beteiligungen an Investmentfonds der Firma, wie aus Mitteilungen an die Aufsichtsbehörde am Dienstag hervorgeht.

Um seinen neuen Posten anzutreten, muss er erst seine Beteiligungen auflösen. Cohn verkauft seine Goldman-Aktien zu einem Zeitpunkt, an dem sie in der Nähe eines Allzeithochs notieren. Profitiert haben sie von Spekulationen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...