Wir hatten gestern ausführlich über die Perspektive von SDax-Wert Borussia Dortmund berichtet. Ein wichtiges Thema war dabei natürlich auch die Zukunft von Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang. Nachdem Anfang Januar angeblich schon ein chinesischer Verein eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro geboten haben soll, scheint jetzt auch von Seiten der Borussia Bewegung ins Spiel zu kommen.



In der Online-Ausgabe der britischen Daily Mail war gestern zu lesen, dass BVB-Chef Hans-Joachim Watzke bereit sei, ab einer Ablöse von 80 Millionen Euro ernsthaft über einen Transfer des Kapitäns der gabunischen Nationalelf zu diskutieren. Allerdings seien offizielle Angebote laut Watzke nicht willkommen, wie die Daily Mail weiter berichtet. Die aufgerufenen 80 Millionen Euro sind vielmehr als ein erster Markttest ("pre-set valuation") in Sachen Ablösesumme zu verstehen.



Und natürlich wolle Dortmund den Spieler nicht abgeben und man sei deshalb bemüht, entsprechende Lösungen zu finden, erklärte Watzke gegenüber der Daily Mail. Wer etwas vertrauter mit den Transferpraktiken im Profifußball ist, kann erahnen, dass ein Wechsel hier definitiv forciert wird. Laut Daily Mail habe Aubameyang (aktuelle Trefferquote 95 Prozent) schon länger Ambitionen für einen Wechsel zu Real Madrid. Allerdings gehört auch Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, zu den ausgewiesenen Bewundern der Fußballkunst von Aubameyang. Seitdem im September 2009 Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan durch seine Firma ADUG alle Anteile an Manchester City erworben hat, versucht sich der Verein durch millionenschwere Investitionen in der Spitze des europäischen Vereinsfußball zu etablieren.



Fakt ist, Aubameyang wird im Juni 28 Jahre alt und besitzt noch einen Vertrag bis zum Jahr 2020 ohne Ausstiegsklausel. Außerdem sei er gut genug, um zu einem größeren Club zu wechseln ("He is definitely good enough to go to an even bigger club."), wird Hans-Joachim Watzke in dem Bericht zitiert.



Georg Sures / Redaktion Frankfurter Tagesdienst



www.frankfurter-boersenbrief.de