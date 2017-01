Warren Buffett sagte einst, dass Investoren sich vor ?Geeks hüten sollten, die mit Gleichungen um sich werfen". Tatsächlich scheint sich der Trend in der Investmentwelt bei der Bewertung einer Aktie immer weiter in Richtung eines mathematischen Ansatzes zu bewegen.



Auch wenn es Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und weitere Ratios schon sehr lange gibt und sie sehr nützlich sind, laufen Investoren stets Gefahr, einen eher qualitativeren Ansatz ganz aus den Augen zu verlieren. In anderen Worten: Es kann enorm wichtig sein, die Stärken und Schwächen eines Unternehmens zu analysieren, anstatt sich einfach nur auf nackte Zahlen zu fokussieren.

Den Fokus aufs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...