Boston - Auf die US-Wahlen reagierten die Märkte zunächst euphorisch, so die Experten von MFS Investment Management in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte Aktuell". Aufgrund der Wirtschaftslage müsse man aber an der Nachhaltigkeit zweifeln. Der US-Dollar, höhere Zinsen und teureres Öl würden den Unternehmensgewinnen schaden.

