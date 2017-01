Düsseldorf - Die IKB geht für 2017 von einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum in Deutschland von 1,6% (real und kalenderbereinigt) aus, das damit leicht schwächer ausfällt als im Jahr 2016, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG. Die tragende Wachstumsstütze dieser Dynamik bleibe weiterhin der Konsum, wobei der private und staatliche Verbrauch nicht mehr so stark zulegen dürften wie im Vorjahr.

