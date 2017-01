Die SMA Solar Technology AG hat im vergangenen Jahr mehr als acht Gigawatt an Photovoltaik-Wechselrichtern abgesetzt. Dies sei ein neuer Rekord, verkündete der deutsche Hersteller nach vorläufigen Schätzungen des Vorstands am Donnerstag. Nicht ganz so hoch wie im Jahr 2015 wird der Umsatz erwartet....

