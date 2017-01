Der Solartechnikkonzern SMA Solar ächzt unter dem Preisdruck in der Branche. Vorstandschef Pierre-Pascal Urbon kündigte daher für 2017 am Donnerstag einen Umsatz- und Gewinnrückgang an. Die Aktien drehten nach der Mitteilung im TecDax ins Minus und verloren zeitweise 3,1 Prozent auf ein Sechs-Wochentief von 23,60 Euro.

