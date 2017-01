Neuss - Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der AvP Service AG auf A- festgesetzt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Maßgeblich für diese Einschätzung seien die guten Bilanz- und Finanzstrukturen. Hinzu komme ein als stabil einzuschätzendes Geschäft, das in einem tendenziell steigenden Gesundheitsmarkt nur vergleichsweise geringen Schwankungen unterworfen sei. Der in den beiden letzten Jahren beobachtete Gewinnrückgang sei in erster Linie durch regulatorisch initiierte Reorganisationsmaßnahmen und nicht operativ begründet. Im Jahr 2017 gehe die Creditreform Rating AG wieder von einem steigenden Gewinn aus. (News vom 20.01.2017) (26.01.2017/alc/n/a)

