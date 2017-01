Frankfurt - Am 24. Januar hat Union Investment das Projekt "Grand Central" am Bahnhof Saint-Lazare im Zentrum von Paris erworben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Rahmen der innovativen Projektentwicklung entsteht an der Rue de Londres und Rue d'Amsterdam ein neues Business Center mit einer Mietfläche von rund 23.600 m2. Die Fertigstellung ist für Mitte 2019 geplant.

