Das Analysehaus RBC Capital hat Generali in Erwartung eines Übernahmeangebots durch Intesa Sanpaolo von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel habe er aus diesem Grund um 43 Prozent, von 12,00 auf 17,20 Euro, angehoben, schrieb Analyst Paul De'Ath in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Nach Untersuchung der strategischen und finanziellen Risiken sowie der Ausführungsrisiken, sei er zu dem Schluss gekommen, dass die italienische Bank eine Offerte von 17,15 Euro je Aktie für den Versicherer machen könne./ck/zb

ISIN: IT0000062072