Auch am Donnerstag scheint noch kein Ende der US-Aktienrally in Sicht. Der Future auf den S&P-500 deutet eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an.

Am Vortag war der Dow-Jones-Index erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten gestiegen. S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten ebenfalls neue Rekordstände. Getragen wurde der Anstieg der Kurse von wachsendem Konjunkturoptimismus, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump die ersten wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen getroffen hat. Es sieht so aus, als würde Trump seine Wahlversprechen - darunter ein Infrastrukturprogramm und Steuersenkungen - einlösen.

Eine Fülle von Wirtschaftsdaten dürfte den Anlegern am Donnerstag zeigen, ob ihr Optimismus berechtigt ist. Angekündigt sind der Chicago Fed National Activity Index für Dezember, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Markit-Einkaufsmanagerindex für das nichtverarbeitende Gewerbe im Januar, der Index der Frühindikatoren aus dem Dezember und Dezember-Daten zu den Neubauverkäufen.

Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Quartalszahlen von - unter anderem - Schwergewichten wie Caterpillar und Ford. Am Mittwoch nach Börsenschluss hatten schon Ebay, AT&T, Qualcomm und Mattel Zahlen vorgelegt. Ebay überraschte dabei positiv, die Zahlen von AT&T lagen im Rahmen der Erwartungen. Qualcomm meldete einen Gewinneinbruch, und auch Mattel verfehlte mit Umsatz und Gewinn im Quartal die Erwartungen des Marktes. Vorbörslich werden Ebay-Aktien 7,3 Prozent höher getaxt. AT&T legen um 1,1 Prozent zu. Mattel brechen um fast 11 Prozent ein. Für Qualcomm geht es um 3,3 Prozent nach unten.

Nach der Schlussglocke am Donnerstag werden unter anderem Intel, die Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Starbucks ihre Quartalsausweise veröffentlichen.

January 26, 2017 06:31 ET (11:31 GMT)

