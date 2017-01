FMW-Redaktion

Unter Präsident Obama hat sich bekanntlich die US-Verschuldung in nur acht Jahren verdoppelt auf nun 20 Billionen Dollar. Diese rasante Neuverschuldung wurde durch die Emission von US-Staatsanleihen finanziert - und genau das könnte in den nächsten Jahren zu einem schweren Problem, gewissermaßen zur offenen Flanke für die USA werden!

Erstens, weil ausländische Notenbanken offenkundig wenig Neigung haben, die absehbare US-Schuldenparty zu finanzieren: China verkauft seit sechs Monaten in Folge US-Staatsanleihen, und wie jüngst veröffentlichte Daten der EZB zeigen, verkaufte auch die Eurozone als insgesamt größter ausländischer Halter von US-Staatsanleihen erstmals seit vier Jahren US-Staatsanleihen. Die Befürchtung ist schlicht, dass die Ausländer das zunehmende Defizit der USA finanzieren sollen, während gleichzeitig absehbar die Inflation in den USA steigt durch die protektionistische Politik der Trump-Regierung (Importe werden teurer etc.).

Derzeit rentiert eine 10-jährige US-Staatsanleihe mit 2,5% - steigt nun die Inflation bzw. die Inflationserwartung, werden die Investoren einen Renditeausgleich dafür verlangen, mithin müssen also die US-Renditen steigen, um überhaupt noch Käufer anzuziehen.

Dazu kommt nun noch eine amerikanische Notenbank, die zurecht fürchtet, dass die Wirtschaft überhitzen könnte, wenn die Trump-Regierung ihr 1-Billionen-Dollar ...

