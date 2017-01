Hannover - Nach einem knappen Monat im neuen Jahr ist das Resümee für die Asset Kategorie Financials durchaus positiv, so die Analysten der Nord LB.Während am Primärmarkt die Emittenten das günstige Spreadumfeld genutzt hätten, um Anleihen zu platzieren, hätten sich auch am Markt für Kreditausfallversicherungen die Risikoaufschläge eingeengt (iTraxx Senior Financial: 84 BP). Das positive Sentiment der Marktteilnehmer begründe sich in erster Linie auf der Erkenntnis, dass die EZB ihre ultraexpansive Politik und die Ankaufprogramme in 2017 fortführe, wovon der Credit-Markt im Allgemeinen profitiere. Die Analysten würden weiterhin erhöhte Event-Risiken für die Asset Kategorie Financials sehen (politische, konjunkturelle und regulatorische Risiken).

