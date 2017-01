Wien - Vier der bekanntesten Fondsmanager Deutschlands sind sich einig: Wer künftig Geld verdienen möchte, muss in Aktien investieren, so die Experten von "FONDS professionell".Mit vermeintlich sicheren Staatsanleihen dagegen würden Verluste drohen. Auf dieses Fazit würden sich die Aussagen von Bert Flossbach, Klaus Kaldemorgen, Peter E. Huber und Olgerd Eichler verdichten lassen, die auf Einladung des Kölner Dachfondsmanagers Eckhard Sauren auf dem "FONDS professionell"-KONGRESS in Mannheim diskutiert hätten.

