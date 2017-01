Will man ergründen, warum Robo-Advisor so viel Aufmerksamkeit in der Finanzszene bekommen, stößt man auf viele einleuchtende Fakten: Die digitalen Vermögensverwalter verzichten auf viele Dinge, die Rendite kosten: teure Filialen und emotionale Entscheidungen zum Beispiel. Die junge Branche setzt auf neueste finanz- und wirtschaftswissenschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...