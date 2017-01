Hamburg/Frankfurt (ots) - Die Deutsche Bank zieht gegen ein Urteil des Landgerichts Frankfurt in die nächste Instanz. Wie das Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet (sie liegt der "Welt" bei), hatte das Landgericht im Dezember vergangenen Jahres das Institut verurteilt, seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2015 nachträglich eine Dividende in Höhe von mehr als 141 Millionen Euro auszuschütten. Zusätzlich hatte das Gericht auch noch die bei der Hauptversammlung im Mai vergangenen erteilte Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 für nichtig erklärt. Auch gegen diese Entscheidung geht die Deutsche Bank vor.



Geklagt hatten mehrere Aktionäre der Deutschen Bank, die sich in ihren Informationsrechten verletzt sahen, weil Fragen auf der Hauptversammlung "nicht oder nicht hinreichend beantwortet" worden seien.



