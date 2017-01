Darmstadt (ots) - Die hohe Flexibilität und Skalierbarkeit werden von der Wirtschaft als die Hauptvorteile der Cloud-Telefonie angesehen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Telekommunikationsanbieters toplink GmbH (www.toplink.de) unter 1.340 vorwiegend mittelständischen Unternehmen. Bemerkenswerte 89 Prozent der von toplink befragten Firmen bewerten die Standortunabhängigkeit einer Cloud-Telefonanlage positiv. Beinahe zwei Drittel (65 Prozent) der Unternehmen wissen vor allem die "praktisch grenzenlose Skalierbarkeit eines Cloud-Telefonsystems zu schätzen". "Eine Cloud-Telefonanlage wächst mit den Bedürfnissen der Unternehmen", bringt toplink-Geschäftsführer Jens Weller die Vorteile auf den Punkt, und fügt hinzu: "Die Skalierbarkeit gilt sowohl für die Technik als auch für die Kosten."



Viele mittelständische Unternehmen wissen sehr wohl zwischen einer Internet-Telefonlösung im eigenen Haus (VoIP-Anlage) und einem Cloud-Telefonsystem zu unterscheiden und somit die Vorteile der Cloud-Lösung gegenüber eigener Hardware zu schätzen: 51 Prozent sind angetan von der einfachen Installation der Cloud-Telefonie; für 42 Prozent ist es besonders wichtig, dass keine Anfangsinvestitionen nötig sind. Hingegen ist die reibungslose Einbindung von Smartphones in das Cloud-Telefonsystem, um die Funktionen der TK-Anlage auch unterwegs nutzen zu können, nur für ein gutes Viertel (26 Prozent) von Bedeutung.



Wenn sich mittelständische Unternehmen trotz aller Vorteile gegen eine Cloud-Lösung entscheiden, dann vor allem, weil sie Sicherheitsbedenken haben (68 Prozent), den Kontrollverlust über ihre eigenen Daten befürchten (65 Prozent) oder die Abhängigkeit von einer fremden Infrastruktur scheuen (60 Prozent). Demgemäß legen 80 Prozent der Firmen Wert auf höchste Sicherheitsstandards.



Die toplink GmbH (www.toplink.de) ist der Betreiber eines der größten Cloud-Telefonsysteme in Deutschland (Telefonieren übers Internet). Als Full-Service-Dienstleister bietet toplink sämtliche Komponenten für eine sichere Internet-Telefonie (Voice over IP, VoIP) oder All-IP-Strategie, von der Internetanbindung über den IP-Telefonanschluss (SIP-Trunk) und die Cloud-Telefonanlage bis hin zu Skype for Business. Alle Dienste werden ausschließlich in deutschen Rechenzentren betrieben und unterliegen den deutschen Datenschutzbestimmungen. Unter dem Markennamen LUCA bietet toplink als einziges Unternehmen in Deutschland Microsofts Skype-for-Business-Dienste mit verschlüsselten Anschlüssen an. toplink ist ein von der Bundesnetzagentur genehmigter Teilnehmernetzbetreiber mit einem Next-Generation-Netzwerk (NGN), über das Telefonanschlüsse in über 54 Ländern bereitgestellt werden. toplink ist einer der wenigen Anbieter in Deutschland, der alle Kundenanschlüsse automatisch und permanent vor Gebührenmissbrauch schützt. Neben den Lösungen für Großunternehmen und Mittelständler bietet toplink unter www.toplink-xpress.de ein Online-Portal für Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen an, über das sich vollautomatisiert ein IP-basierter Telefonanschluss einrichten lässt.



OTS: toplink GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54065 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54065.rss2



Weitere Informationen: toplink GmbH, Robert-Bosch-Str. 20, 64293 Darmstadt, E-Mail info@toplink.de, Web: www.toplink.de



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150, E Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de