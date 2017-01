In der kommenden Woche wird das britische Parlament mit den Beratungen über den Brexit-Antrag beginnen. Die oppositionelle Labour-Partei hat bereits angekündigt, sie werde sich nicht gegen den Volkswillen stellen.

Das britische Parlament wird kommende Woche mit den Beratungen über den formellen Brexit-Antrag des Landes bei der EU beginnen. Dies geht aus einer am Donnerstag vorgelesenen Erklärung im Unterhaus in London hervor. Demnach sollen die Abgeordneten am Dienstag und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...