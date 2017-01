DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien waren die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest (Mondneujahr) findet an der Börse in Hongkong nur eine verkürzte Sitzung statt. In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen ganz geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.294,90 +0,04% +2,62% Euro-Stoxx-50 3.330,36 +0,13% +1,21% Stoxx-50 3.045,09 +0,26% +1,15% DAX 11.862,58 +0,48% +3,32% FTSE 7.177,80 +0,19% +0,49% CAC 4.880,93 +0,07% +0,38% Nikkei-225 19.402,39 +1,81% +1,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,59

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,92 52,75 +0,3% 0,17 -3,2% Brent/ICE 55,40 55,08 +0,6% 0,32 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.191,94 1.200,54 -0,7% -8,60 +3,5% Silber (Spot) 16,86 16,99 -0,8% -0,14 +5,8% Platin (Spot) 979,45 981,00 -0,2% -1,55 +8,4% Kupfer-Future 2,71 2,71 +0,1% +0,00 +8,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am Donnerstag scheint noch kein Ende der US-Aktienrally in Sicht. Der Future auf den S&P-500 deutet eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Am Vortag war der Dow-Jones-Index erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten gestiegen. S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten ebenfalls neue Rekordstände. Getragen wurde der Anstieg der Kurse von wachsendem Konjunkturoptimismus, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump die ersten wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen getroffen hat. Es sieht so aus, als würde Trump seine Wahlversprechen - darunter ein Infrastrukturprogramm und Steuersenkungen - einlösen.

Eine Fülle von Wirtschaftsdaten dürfte den Anlegern am Donnerstag zeigen, ob ihr Optimismus berechtigt ist. Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Quartalszahlen von - unter anderem - Schwergewichten wie Caterpillar und Ford. Am Mittwoch nach Börsenschluss hatten schon Ebay, AT&T, Qualcomm und Mattel Zahlen vorgelegt. Ebay überraschte dabei positiv, die Zahlen von AT&T lagen im Rahmen der Erwartungen. Qualcomm meldete einen Gewinneinbruch, und auch Mattel verfehlte mit Umsatz und Gewinn im Quartal die Erwartungen des Marktes. Vorbörslich werden Ebay-Aktien 7,3 Prozent höher getaxt. AT&T legen um 1,1 Prozent zu. Mattel brechen um fast 11 Prozent ein. Für Qualcomm geht es um 3,3 Prozent nach unten. Nach der Schlussglocke am Donnerstag werden unter anderem Intel, die Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Starbucks ihre Quartalsausweise veröffentlichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,9 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen bauen ihre Gewinne am Donnerstagmittag weiter aus. "Die Aktienmärkte scheinen weiter gewillt, die wirtschaftlich positiven Aspekte der Trump-Politik in den Vordergrund zu stellen", sagt Gerd Haßel, Aktienstratege von der BHF-Bank. In Zürich springen Aktien des Pharmakonzerns Actelion um 20 Prozent auf 273 Franken nach oben. Johnson & Johnson kauft den schweizerischen Biopharmakonzern für 30 Milliarden US-Dollar. Ericsson steigen um 2 Prozent, nachdem der Telekomausrüster laut Händlern die Umsatzerwartung übertroffen hat. Diageo legen um 4,4 Prozent zu, nachdem der Spirituosenhersteller in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 mehr verdient hat als erwartet. Unilever verlieren dagegen nach schwachen Ergebnissen 4,5 Prozent. Starke Geschäftszahlen der Halbleiterkonzerne Hynix aus Südkorea und Xilinx aus den USA lassen Infineon um 1,7 Prozent zulegen. Die Aktien des Chip-Produzenten STMicroelectronics ziehen nach Quartalszahlen sogar um 6,2 Prozent an. Eine Hochstufung auf "Übergewichten" durch Morgan Stanley lässt Deutsche Börse um 1,9 Prozent steigen. Fiat Chrysler hat trotz rückläufiger Auslieferungen im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Aktie legt um 3,3 Prozent zu, der Sektor verliert dagegen 0,3 Prozent. FMC gewinnen 2 Prozent. Der Kurs der FMC-Mutterkonzerns Fresenius legt um 1,0 Prozent zu. Eine Verordnung, der zufolge Wohltätigkeitsorganisationen die Zusatzversicherungen von Dialysepatienten in den USA nicht mehr bezuschussen dürfen, wurde vom zuständigen US-Bundesrichter bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Am Devisenmarkt herrscht quasi Stillstand, der Euro bewegt sich schon seit vier Handelstagen zwischen 1,07 und 1,08 US-Dollar. Bundesanleihen stabilisieren sich nach zwei verlustreichen Tagen auf niedrigerem Niveau.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:33 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0730 +355,32% 0,2357 1,0734 +2,0% EUR/JPY 122,6381 +97526,80% 0,1256 122,16 -0,3% EUR/CHF 1,0706 -1452,71% -0,0791 1,0736 -0,1% EUR/GBP 0,8526 +0,22% -0,1348 1,1738 +0,0% USD/JPY 114,31 -91335,84% -0,13 113,82 -2,2% GBP/USD 1,2577 +6,17% 1,1846 1,2598 +1,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Donnerstag auch die asiatischen Aktienmärkte beflügelt. Die Rally wurde weiter getragen von der Erwartung einer konjunkturfreundlichen Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Vor allem Finanzwerte zeigten sich in Asien mit deutlichen Aufschlägen, nachdem die Aktien aus dem Sektor am Vortag in den USA kräftig zugelegt hatten. In Japan gewannen Nomura Holdings 4,9 Prozent und Daiwa Securities Group 3,9 Prozent. In Hongkong ging es für HSBC um 1,5 Prozent nach oben. Hynix kletterten in Seoul um 3,1 Prozent. Der Chip-Hersteller konnte den höchsten Quartalsgewinn in seiner Geschichte vermelden. Für Fujitsu General ging es in Tokio um 12 Prozent nach unten. Das Unternehmen gab für die vergangenen neun Monate einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn bekannt. Mit der Rally an den Aktienmärkten stand der "sichere Hafen" Gold nicht mehr in der Gunst der Anleger. Der Dollar neigte ebenfalls etwas zur Schwäche. Der Greenback wird laut Marktteilnehmern unter anderem von Befürchtungen gebremst, dass der neue US-Präsident und seine Regierung sich abermals gegen einen starken Dollar aussprechen könnten. Mit einer Erholung zeigten sich die Ölpreise in Asien. Die jüngsten US-Lagerdaten hatten einen Aufbau der Bestände gezeigt und die Notierungen am Mittwoch belastet. Der leicht nachgebende Dollar half den Preisen für Brent und WTI im asiatischen Handel zu einem moderaten Anstieg.

CREDIT

Kaum Bewegung ist am Donnerstag am europäischen Kreditmarkt auszumachen. Die iTraxx-Indizes als Gradmesser der Risikoaversion von Bondinvestoren treten auf der Stelle. Michael Leister von der Commerzbank ist jedoch vorsichtig. Die jüngste Tendenz bei den Spreads belege, dass der Kreditmarkt "anfällig" bleibe. So habe sich die Zinsdifferenz zehnjähriger französischer zu deutschen Papieren erstmals seit Januar 2016 wieder auf über einen Prozentpunkt ausgeweitet. Die Renditedifferenz italienischer zu deutschen zehnjährigen Anleihen sei ebenfalls gestiegen und nähere sich den Höchstwerten von Anfang Dezember. Ursache hierfür sei nicht zuletzt das Gerichtsurteil in Italien, in dem das neue Wahlrecht nur zum Teil verworfen worden sei. Damit steige die Wahrscheinlichkeit vorgezogener Wahlen. "Und damit auch das Risiko einer Regierung Grillo mit absoluter Mehrheit", sagt Leister.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Weiterer Teilerfolg für FMC & Co im US-Streit um Beitragsunterstützung

Fresenius Medical Care und andere Dialyseunternehmen in den USA können im Streit um Beitragsunterstützungen für Dialysepatienten aufatmen: Die Verordnung, die Wohltätigkeitsorganisationen die Bezuschussung von Zusatzversicherungen von Dialyse-Patienten untersagen würde, wurde vom zuständigen Bundesrichter bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt.

Siemens erhält Kraftwerksauftrag in Thailand

Der Technologiekonzern Siemens hat einen Auftrag für ein Kraftwerk in Thailand erhalten. Mit seinem japanischen Konsortialpartner Marubeni soll das Unternehmen ein schlüsselfertiges Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk liefern, teilte Siemens mit. Der Auftrag für die beiden Konzerne habe einen Wert von umgerechnet knapp über 500 Millionen Euro.

Jungheinrich gründet Komponenten-Joint-Venture in den USA

Der Gabelstapler- und Hubwagenhersteller Jungheinrich baut die Zusammenarbeit mit seinem nordamerikanischen Partner Mitsubishi Caterpillar Forklift America (MCFA) aus. Über ein Joint Venture wollen die beiden in den USA Komponenten für den Bau von Flurförderzeugen fertigen, teilte Jungheinrich mit.

Software AG verfehlt Erwartungen deutlich

Die Software AG hat das vergangene Jahr unerwartet schwach abgeschlossen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen unter den Prognosen und zumindest das Ergebnis auch unter den Vorjahreswerten. Immerhin stiegen die Einnahmen dank höherer Lizenz- und Wartungsumsätze um 3 Prozent auf 263,9 Millionen Euro.

SMA Solar erwartet 2017 rückläufigen Gewinn

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar rechnet im kommenden Jahr wieder mit rückläufigen Einnahmen und Gewinnen. Nachdem das Unternehmen 2016 einen Umsatz von 940 Millionen Euro erzielt habe, würden aufgrund des weiterhin hohen Preisdrucks 2017 nur noch 830 bis 900 Millionen Euro erwartet. 2015 hatte SMA noch 1 Milliarde Euro umgesetzt.

Zooplus übertrifft eigene Prognose

Der Internethändler Zooplus AG ist im vergangenen Jahr in allen Ländern zweistellig gewachsen und hat dabei die eigene Umsatzprognose übertroffen. Die Münchener steigerten ihre Einnahmen um 28 Prozent auf 908 Millionen Euro, nachdem sie mindestens 875 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatten.

Johnson & Johnson übernimmt Actelion für 30 Milliarden Dollar

Johnson & Johnson kommt jetzt doch beim schweizerischen Biopharmakonzern Actelion zum Zuge. Die Übernahme lässt sich der US-Gesundheitskonzern 30 Milliarden US-Dollar kosten. Je Aktie erhalten Actelion-Anteilseigner den Angaben zufolge 280 Dollar in bar. Der Kaufpreis bedeutet eine Prämie auf den Schlusskurs vom Vortag von 23 Prozent.

Unilever steigert Gewinn dank höherer Verkäufe und Preise

Höhere Preise und Verkäufe haben dem Konsumgüterkonzern Unilever 2016 zu einem um 4,6 Prozent höheren Vorsteuergewinn verholfen. Sie machten die Probleme in Indien und Brasilien wett, hieß es. In das neue Jahr ist das Unternehmen nach eigenen Angaben langsam gestartet.

Ericsson rutscht in die Verlustzone

Der harte Wettbewerb mit den asiatischen Rivalen und ein schwächelnder Markt haben dem Telekomausrüster Ericsson im vierten Quartal 2016 rote Zahlen beschert. Der Nettoverlust summierte sich auf 1,6 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet knapp 170 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Ericsson noch 7 Milliarden Kronen verdient.

RBS stellt wegen US-Hypothekenstreit 3,1 Milliarden Pfund zurück

Die Royal Bank of Scotland (RBS) bereitet sich mit einer Milliardenrückstellung auf ein Ende der langjährigen Aufarbeitung der Finanzkrise vor. Die britische Bank bildete eine Rückstellung von 3,1 Milliarden Pfund Sterling, umgerechnet 3,6 Milliarden Euro, um für eine zukünftige Einigung mit den US-Behörden gewappnet zu sein.

Kosten für Premier League drücken auf Sky-Gewinn

Europas größtem Pay-TV-Anbieter Sky haben die Kosten für die Rechte an der Premier League einen Gewinnrückgang beschert. Das Unternehmen, für das die 21st Century Fox ein milliardenschweres Übernahmeangebot vorgelegt hat, meldete für das erste Geschäftshalbjahr einen Nettogewinn von 321 Millionen Pfund Sterling, 11 Prozent weniger als im Vorjahr.

Diageo verdient dank US-Geschäft mehr

Der britische Spirituosenhersteller Diageo ist in seinem ersten Geschäftshalbjahr in allen wichtigen Regionen gewachsen. Der Nettogewinn sei um 7 Prozent auf 1,51 Milliarden Pfund Sterling gestiegen. Wodka wie Smirnoff oder Whiskey wie Johnnie Walker spülten einen operativen Gewinn von 2,07 Milliarden Pfund in die Konzernkassen.

Anglo American steigert Produktion - Rückgang nur bei Kupfer

Der Rohstoffkonzern Anglo American hat im vierten Quartal seine Produktion gesteigert. Das gilt für alle Rohstoffe außer Kupfer. Es seien im Schlussquartal 2016 insgesamt 7,8 Millionen Karat Diamanten gefördert worden, ein Anstieg um 10 Prozent, teilte Anglo American mit. Die Eisenerzproduktion in Kumba kletterte um 9 Prozent auf 11,9 Millionen Tonnen.

Fiat Chrysler zeigt sich nach Wachstum optimistisch

Der italienisch-amerikanische Autohersteller Fiat Chrysler hat trotz rückläufiger Auslieferungen im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Für das laufende Jahr zeigt sich der Konzern optimistisch. Der Umsatz stieg im Schlussquartal trotz des Absatzrückgangs um 1 Prozent auf 29,7 Milliarden Euro.

Potash verzeichnet Gewinneinbruch - Zuversichtlicher für 2017

Belastet von geringeren Preisen für Düngemittel hat die kanadische Potash im vierten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für das neue Jahr gibt sich der K+S-Konkurrent dank anziehender Preise für Kalisalze etwas zuversichtlicher. Der Gewinn fiel im Schlussquartal auf 59 Millionen oder 0,07 US-Dollar je Anteil.

Linde-Fusionspartner Praxair verdient weniger

Der Linde-Fusionspartner Praxair hat seinen Umsatz im vierten Quartal 2016 zwar um 2 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar gesteigert. Unter dem Strich ging der Nettogewinn jedoch auf 406 von 422 Millionen Dollar zurück. Mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 Dollar erreichte das Unternehmen dabei aber die Prognose der Analysten.

